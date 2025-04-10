В новых флагманах Vivo X200s и X200 Ultra улучшили скорость беспроводной зарядки

Свежие утечки раскрыли подробности о предстоящих флагманах Vivo X200s и X200 Ultra, которые должны выйти в конце апреля 2025 года. Оба смартфона получат улучшенную систему беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, что превосходит 30-ваттную зарядку текущей модели X200 Pro. Это станет заметным апгрейдом, особенно для X200s, который, в отличие от обычного X200, обзаведётся функцией беспроводной зарядки.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Младшая модель X200s сохранит 1,5K AMOLED-экран с частотой 120 Гц от X200, но без технологии LTPO. Устройство получит новый фиолетовый цвет корпуса и более мощный процессор Dimensity 9400+. Ёмкость аккумулятора составит 6200 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки. В то же время флагманская X200 Ultra будет оснащена 6,82-дюймовым экраном и усовершенствованной камерой с 200 МП перископным объективом.

Интересно, что в X200 Ultra возможно появление четвёртой основной камеры, хотя в предыдущей модели X100 Ultra их было три. Ожидается, что Ultra-версия окажется более тяжёлой и крупной благодаря усиленному бронестеклу и продвинутой камерной системе.