Аналитики сообщили о радикальном изменении дизайна iPhone 19 Pro с акцентом на стекло в честь 20-летия линейки

Apple планирует отметить 20-летие iPhone масштабным обновлением дизайна. По данным аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, компания готовит iPhone 19 Pro с революционным внешним видом, где основной акцент сделан на стеклянных элементах. Этот дизайн может воплотить давнюю концепцию Джони Айва о смартфоне, который выглядит как "единый лист стекла".

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Вероятно, Apple представит этот флагман в 2027 году, хотя название iPhone 19 Pro пока не подтверждено. Компания может повторить историю с iPhone X и полностью изменить нумерацию моделей. Особенностью нового дизайна станет практически полное отсутствие рамок и массивное использование стекла, что поднимает вопросы о практичности и прочности такого решения.

Параллельно ходят слухи о складном iPhone, который может появиться уже в 2026 году. По некоторым данным, он получит 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый внутренний экраны, аналогичные iPad mini. Однако стоит отметить, что вся эта информация пока исходит от аналитиков, а не от самой Apple, поэтому к ней стоит относиться с осторожностью.