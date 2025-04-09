Компания Fujifilm анонсировала моментальную камеру Instax mini 41 с автоматической фокусировкой и встроенным зеркалом для селфи

Fujifilm расширила линейку своих моментальных камер, представив новую модель Instax mini 41. Устройство сохраняет классический формат снимков размером 62×46 мм на плёнке mini, которая проявляется прямо на глазах всего за 90 секунд. Это избавляет пользователей от необходимости обращаться в фотолаборатории. Камера уже доступна для предзаказа в Японии с 17 апреля, а в США поступит в продажу до конца месяца.

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Главными особенностями новинки стали автоматический фокус и встроенная вспышка, которые значительно упрощают процесс съёмки в различных условиях освещения. Производитель добавил специальный режим для близких снимков, устраняющий параллакс при работе с объектами на небольшом расстоянии. Для любителей селфи рядом с объективом разместили небольшое зеркало, помогающее правильно кадрировать автопортреты.

Как и предыдущие модели серии, Instax mini 41 использует плёнку в кассетах по 10 кадров. Снимки сохраняют узнаваемый ретро-стиль с характерной цветопередачей. Камера работает в портретной ориентации по умолчанию, что делает её особенно удобной для съёмки людей. При этом Fujifilm пока не раскрыла точную цену новинки, но ожидается, что она останется в том же диапазоне, что и предыдущие модели линейки.

Новую камеру можно будет приобрести как в официальных магазинах Fujifilm, так и на Amazon. Поклонники аналоговой фотографии уже отмечают, что Instax mini 41 сохраняет все преимущества моментальных камер, но при этом предлагает более современный и удобный функционал по сравнению с предыдущими поколениями. Особенно оценили добавление автофокуса, который раньше был доступен только в более дорогих моделях.

Хотя точные технические характеристики Fujifilm пока не раскрывает, очевидно, что компания продолжает развивать направление моментальной фотографии, делая его доступным для широкой аудитории. Instax mini 41 выглядит как удачный баланс между простотой использования и качеством снимков, что делает её отличным выбором для тех, кто хочет быстро получать осязаемые фотографии без сложных настроек.