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Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
Компания Hisense анонсировала новый U+Mini LED телевизор E5Q Pro с частотой обновления до 300 Гц для китайского рынка

Компания Hisense представила новую модель телевизора Xiaomo E5Q Pro, которая является усовершенствованной версией предыдущей модели E5N Pro. Новинка будет доступна в пяти размерах: от компактных 55 дюймов до крупных 100 дюймов. Особенностью новинки стала рекордная частота обновления экрана — 300 Гц для моделей от 65 дюймов и выше, тогда как 55-дюймовая версия ограничена 288 Гц.

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Технические характеристики телевизора пока раскрыты не полностью, но известно, что это 4K-модель с технологией U+Mini LED, обеспечивающей насыщенные цвета. Верхняя 100-дюймовая версия получила экран Obsidian Screen Pro с коэффициентом отражения всего 1,8%. Среди других особенностей — технология MEMC для сглаживания движения и встроенный датчик окружающего освещения для автоматической регулировки яркости. Точные данные о количестве зон затемнения и пиковой яркости производитель пока не раскрыл.

Предварительные продажи Hisense Xiaomo E5Q Pro стартуют в Китае 14 апреля, а розничные поставки начнутся позднее в том же месяце. Ценовой диапазон варьируется от более доступных компактных моделей до 100-дюймовой версии за 15 999 юаней (около 2 197 долларов). Интересно, что это не первый телевизор Hisense с экстремально высокой частотой обновления — ранее компания уже выпустила модель E8Q с показателем 330 Гц.

Пока неясно, планирует ли Hisense выпускать эту модель для других рынков, таких как США или Европа. Однако учитывая растущую популярность телевизоров с высокой частотой обновления среди геймеров и ценителей динамичного контента, вполне вероятно, что компания может рассмотреть возможность глобального релиза.

#hisense
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