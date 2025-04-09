Компания TCL представила топовую модель C9K с Mini LED-подсветкой и яркостью 6000 нит

TCL расширила свою линейку телевизоров 2025 года, представив новую флагманскую модель C9K с технологией QD-Mini LED. Этот телевизор занял верхнюю ступень в C-серии бренда, расположившись выше моделей C8K, C7K и C6K, но при этом оставаясь менее мощным, чем анонсированный ранее X11K. Новинка будет доступна в трех размерах: 65, 75 и 85 дюймов, причем старшая модель, вероятно, окажется значительно доступнее своего аналога из X-серии, который в США стоит 6999 долларов.

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C9K получил 4K-разрешение с частотой обновления 144 Гц, покрытие 98% цветового пространства DCI-P3 и пиковую яркость 6000 нит. Телевизор использует подсветку Gen 7 Mini LED с 5148 зонами затемнения и оснащен панелью CrystGlow WHVA с антибликовым покрытием и широкими углами обзора. Среди поддерживаемых технологий — Dolby Vision IQ, HDR10+, Filmmaker Mode и сертификация IMAX Enhanced.

В качестве платформы выбрана Google TV на базе Android 12 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth. Телевизор совместим с голосовыми командами Amazon Alexa и Apple HomeKit. Для геймеров предусмотрены функции Game Master Pro 3.0, Game Accelerator 288Hz и сертификация AMD FreeSync. В комплекте портов есть HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, Ethernet и разъем для наушников. Отдельного внимания заслуживает интегрированная аудиосистема 6.2.2 от Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X.

Ожидается, что TCL C9K появится в продаже в некоторых европейских странах в ближайшие месяцы, хотя точные даты релиза и полный список стран пока не раскрываются. По предварительным данным, цена стартовой 65-дюймовой модели составит от 1999 евро.