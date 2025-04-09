Об этом свидетельствует обнаружение устройства в базе Бюро индийских стандартов (BIS), что обычно означает скорый анонс.

Компания Poco готовится к выходу новой модели смартфона - Poco F7, который окажется крупнее уже представленных Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Об этом свидетельствует обнаружение устройства с модельным номером 25053PC47I в базе Бюро индийских стандартов (BIS), что обычно означает скорый анонс. Интересно, что аппарат не появился на глобальной презентации вместе с Pro и Ultra версиями несколько недель назад.

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Аналитики обратили внимание на схожесть модельного номера с ожидаемым Redmi Turbo 4 Pro (25053RT47C). Это наводит на мысль, что Poco F7 станет ребедженгом данной модели, повторяя ситуацию прошлого года с Poco F6 и Redmi Turbo 3. Если предположения верны, новый Poco F7 получит мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4 и большой 6,83-дюймовый дисплей, что сделает его крупнее Pro и Ultra версий.

Судя по всему, Poco планирует выпустить эту модель исключительно для индийского рынка, оставив глобальным покупателям только F7 Pro и F7 Ultra. Подобная стратегия сегментации не нова для компании - ранее Poco уже ограничивала доступность некоторых моделей определенными регионами. В Индии же, где ценят большие экраны и мощные характеристики за разумные деньги, такой смартфон может найти своего покупателя.

Пока официальных подтверждений от компании не поступало, но сертификация BIS обычно означает, что до анонса остались недели, а не месяцы. Пользователи уже начали обсуждать возможные характеристики и ценовой диапазон устройства. Если Poco F7 действительно окажется переименованным Redmi Turbo 4 Pro, можно ожидать достойные характеристики по конкурентной цене, что сделает его интересным предложением на индийском рынке.