В сеть утекли данные о Galaxy S26 Ultra: улучшенная 200 Мп камера и S-Pen без изменений, но без Qi2 из-за магнитов

В сети появились новые слухи о Samsung Galaxy S26 Ultra, который должен выйти в январе 2026 года. Среди самых обсуждаемых тем — возможное возвращение функции переменной диафрагмы, которая когда-то была в Galaxy S9. Также ходят разговоры о двух 200-мегапиксельных сенсорах или двойной перископной камере, но эти слухи кажутся маловероятными. Тем не менее, полностью исключать такие варианты пока нельзя.

Один из инсайдеров, известный под ником @PandaFlashPro, поделился информацией, которая звучит более реалистично. По его словам, Samsung в долгосрочной перспективе планирует отказаться от S-Pen в линейке Galaxy S, чтобы освободить место для других компонентов. В Galaxy S25 стилус уже лишился Bluetooth-подключения, и в S26 Ultra он, скорее всего, останется без изменений. Однако из-за этого телефон, вероятно, не получит полноценную поддержку Qi2 — для беспроводной зарядки и крепления магнитных аксессуаров пользователям понадобятся специальные чехлы.

Что касается камеры, то с Galaxy S23 Ultra Samsung использует 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2. Раз в три года компания обновляет сенсор, и в S26 Ultra может появиться его улучшенная версия. Инсайдер утверждает, что прототипы оснащены сенсором того же размера (1/1,3 дюйма), но с оптимизированной структурой пикселей и новой оптикой, возможно, с переменной диафрагмой. При этом слухи о двух 200-мегапиксельных камерах не подтвердились — будет только один основной сенсор.

Наконец, в некоторых регионах Galaxy S26 Ultra может получить процессор Exynos, но не во всех версиях. Пока что эти данные основаны на ранних прототипах, и окончательные характеристики могут измениться. Остаётся ждать официальных анонсов, чтобы узнать, какие из слухов окажутся правдой.