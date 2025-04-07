Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC показал эффективность компактного дизайна и прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением

Компания GALAX выпустила новую видеокарту GeForce RTX 5070 1-Click OC на архитектуре Blackwell. Это компактная модель с системой охлаждения на двух вентиляторах, которая сохраняет рекомендованную NVIDIA цену в 549 долларов. Карта позиционируется как решение для высокопроизводительных игр и работы с искусственным интеллектом, предлагая заметный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RTX 4070.

Архитектура Blackwell принесла несколько ключевых улучшений, включая новые вычислительные ядра, акселераторы для задач ИИ и поддержку современных стандартов памяти.

Особенностью этой конкретной модели от GALAX стала система 1-Click OC, позволяющая одним нажатием увеличить тактовые частоты для дополнительной производительности. При этом карта сохраняет компактные габариты, что делает её хорошим выбором для небольших корпусов. Тесты показывают, что RTX 5070 превосходит RTX 4070 Ti с разгоном.

NVIDIA продолжает делать ставку на технологии искусственного интеллекта, и Blackwell оптимизирована именно для таких задач. Это открывает новые возможности в игровых технологиях, таких как DLSS, и профессиональных приложениях для работы с ИИ. При этом традиционные графические возможности также получили значительное улучшение.



