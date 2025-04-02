Компания 8BitDo выпустила новую расцветку контроллера Ultimate для Xbox — прозрачный нефритовый корпус напоминает классические консоли

Компания 8BitDo расширила цветовую гамму своего лицензионного контроллера Ultimate для Xbox, представив новую версию в прозрачном нефритовом цвете. Этот вариант получил название Jade и стилистически отсылает к классическим полупрозрачным корпусам старых консолей Xbox. Контроллер уже доступен для предзаказа на Amazon за 69,99 долларов с плановой датой поставки 15 мая 2025 года.

Технические характеристики остались без изменений — устройство сохранило все преимущества оригинальной модели. Контроллер оснащен халл-эффектными джойстиками и триггерами, двумя дополнительными кнопками на задней панели, разъемом для наушников и кнопкой отключения микрофона. Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает до 20 часов автономной работы. Несмотря на Xbox-лицензию, устройство поддерживает подключение к ПК через беспроводной адаптер 2,4 ГГц и к мобильным устройствам через Bluetooth. Для владельцев Amazon Prime компания предлагает альтернативу — оригинальные черную и белую версии того же контроллера со скидкой до 46,89 долларов. Это уже не первый опыт 8BitDo с нефритовым цветом — ранее в такой же расцветке вышли ретро-клавиатура и мышь от компании.