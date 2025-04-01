Разработка неинвазивного датчика глюкозы для Apple Watch столкнулась с трудностями — функция появится не раньше чем через несколько лет

Компания Apple продолжает сталкиваться с трудностями при разработке неинвазивного датчика для измерения уровня глюкозы в крови для своих умных часов. Несмотря на то, что работа над этой функцией началась еще при Стиве Джобсе, а в 2023 году был создан рабочий прототип, реализация технологии в массовом продукте остается отдаленной перспективой. По данным Bloomberg, текущие разработки все еще далеки от завершения, и до выхода функции может пройти несколько лет.

Основная проблема заключается в размерах технологии. Хотя Apple добилась определенного прогресса, используя метод оптической абсорбционной спектроскопии с лазерами, текущий прототип слишком велик для интеграции в корпус Apple Watch. В компании работает специальное подразделение Exploratory Design Group (XDG), где сотни инженеров пытаются решить эту проблему, но масштабирование технологии до компактных размеров пока не представляется возможным.



Отсутствие прорывных медицинских функций в новых моделях Apple Watch может негативно сказаться на продажах устройства. Потребители теряют стимул к обновлению, если новые версии не предлагают значительных улучшений в области мониторинга здоровья.



Интересно, что Samsung также работает над аналогичной технологией, но и у корейской компании пока нет значимых успехов в этом направлении.



Эксперты предполагают, что даже при оптимистичном сценарии функция может появиться не раньше чем через семь лет. Это означает, что в обозримом будущем пользователям по-прежнему придется полагаться на традиционные методы измерения уровня глюкозы, а Apple Watch останутся без одной из самых ожидаемых медицинских функций.