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ddr22
Garmin планирует запуск умных часов Forerunner 975 и Vivoactive 6 с обновленным дизайном и функциями
В сети появились данные о новых моделях Garmin - Forerunner 975 и Vivoactive 6

В мире спортивных гаджетов появились свежие данные о готовящихся новинках от Garmin. Согласно последним утечкам, компания планирует в ближайшее время обновить две популярные линейки умных часов - Forerunner и Vivoactive. Особый интерес вызывает Forerunner 975, выход которого ожидается в этом году, хотя конкретные сроки пока не называются.

Параллельно в сети появилась информация о Vivoactive 6, которая, судя по всему, находится на завершающей стадии разработки. Новинка придет на смену Vivoactive 5, представленной более полутора лет назад. По данным инсайдеров, часы получат четыре варианта расцветки с соответствующими силиконовыми ремешками. Среди ключевых особенностей - наличие акселерометра, компаса и гироскопа, но при этом отсутствие альтиметра и функции ЭКГ.

Техническая начинка Vivoactive 6 включает датчик сердечного ритма Elevate V5 и набор функций для бегунов: Ground Contact Time, Vertical Oscillation, Pace Pro, Running Power и VO2 Max. Дизайнерское решение, привлекающее внимание - модифицированная верхняя кнопка, стилизованная под цифровую корону, хотя ее функционал останется прежним. Ожидается, что презентация Vivoactive 6 состоится уже в следующем месяце, хотя точная дата пока не раскрывается.

Эксперты отмечают, что Garmin продолжает стратегию сегментации своего ассортимента, где каждая линейка занимает четкую нишу. Если Forerunner позиционируется как инструмент для серьезных атлетов, то Vivoactive остается более доступным вариантом с упором на повседневное использование и базовые спортивные функции. Такое разделение позволяет компании охватывать максимально широкую аудиторию - от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни.

#garmin
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