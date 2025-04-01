Появилась новая информация о характеристиках и дизайне Xiaomi Civi 5 Pro

В сети появились свежие сведения о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro. Согласно новым данным, устройство получит топовый процессор Snapdragon 8s Gen 4, хотя и не станет первым аппаратом компании на этом чипсете - пальма первенства достанется Redmi Turbo 4 Pro. При этом Civi 5 Pro позиционируется как более стильная и тонкая версия по сравнению с ориентированным на производительность Turbo-вариантом.

Особое внимание в новинке уделено камерам - аппарат получит фирменную маркировку Leica, которой не будет у Turbo 4 Pro. Ходит слух о возможном апгрейде телефото модуля, возможно даже с перископной системой zoom. При этом, несмотря на более тонкий корпус, батарея Civi 5 Pro окажется больше, чем у предшественника (текущая модель Civi 4 Pro оснащена аккумулятором на 4700 мАч). Однако зарядка останется на прежнем уровне 67 Вт, что может разочаровать некоторых пользователей.

По дизайну ожидается сохранение металлической рамки и четырехсторонне изогнутого экрана - плоский дисплей, набирающий популярность у конкурентов, в Civi 5 Pro появится. Устройство уже прошло сертификацию под номером 25067PYE3C, что подтверждает скорый анонс. Ожидается, что Xiaomi представит новый флагман линейки Civi в ближайшие месяцы, продолжив традицию стильных и технологичных смартфонов среднего ценового сегмента.