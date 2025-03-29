Vivo X200 Ultra получил физическую кнопку для съемки, а не сенсорную как у iPhone 16 Pro Max.

Vivo сделала шаг для профессиональной мобильной фотографии, оснастив будущий флагман X200 Ultra физической кнопкой спуска затвора. Это решение стало ответом на растущие требования фотографов, которые годами могли пользоваться подобной функцией только в смартфонах Sony Xperia. Интересно, что анонс кнопки состоялся сразу после того, как Apple представила свое сенсорное "управление камерой" в iPhone 16 серии, хотя Vivo пошла более традиционным путем с реальной механической кнопкой.

Генеральный менеджер Vivo Хан Бо Сяо опубликовал в Weibo первое детальное изображение новой кнопки, разместив его рядом с iPhone 16 Pro Max для сравнения. Кнопка имеет синюю насечку посередине и расположена ближе к нижнему краю корпуса, что должно быть удобно для съемки в альбомной ориентации. Однако в портретном режиме такое расположение может оказаться менее эргономичным. В отличие от двухступенчатой кнопки в Xperia 1 VI, решение Vivo выглядит более простым, но зато явно выделяется как отдельный элемент управления по сравнению с сенсорной панелью Apple.

Пока неизвестно, будет ли кнопка поддерживать дополнительные функции вроде управления зумом или фокусировкой. Компания уже продемонстрировала ночные портретные снимки с X200 Ultra, сравнивая их с качеством зеркальной камеры. Ожидается, что официальный анонс смартфона состоится в апреле в Китае, хотя точная дата пока не называется.

Вопрос в том, насколько такое решение окажется востребованным среди обычных пользователей, а не только среди энтузиастов мобильной фотографии. С выходом X200 Ultra на рынок станет ясно, сможет ли физическая кнопка стать новым стандартом для флагманских смартфонов.