Генеральный менеджер Amazon Luna Мустафа Хаким отметил, что сервис стремится сделать игры более доступными, а сотрудничество с EA позволит предложить пользователям популярные тайтлы, включая спортивные симуляторы.

Amazon Luna продолжает расширять географию своего облачного игрового сервиса. С сегодняшнего дня платформа стала доступна в Швеции, Португалии, Бельгии и Люксембурге. Ранее сервис уже работал в США, Канаде, Великобритании и ряде европейских стран, включая Германию, Францию и Испанию.

Одновременно с этим Amazon объявила о заключении многолетнего партнерства с Electronic Arts. Благодаря этому соглашению подписчики Luna+ уже получили доступ к таким играм, как Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order и Dead Space. В ближайшее время библиотека пополнится другими проектами EA.



Генеральный менеджер Amazon Luna Мустафа Хаким отметил, что сервис стремится сделать игры более доступными, а сотрудничество с EA позволит предложить пользователям популярные тайтлы, включая спортивные симуляторы. Со своей стороны, исполнительный вице-президент Electronic Arts Дэвид Тинсон подчеркнул, что партнерство поможет охватить новую аудиторию.

Кроме того, Amazon Prime-подписчики в поддерживаемых регионах могут играть в Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing и Trackmania без дополнительной платы. До конца марта в подборку также входят WRC Generations, Overcooked! 2 и другие игры, а в апреле их заменят новые проекты.



Это расширение и договор с EA демонстрируют амбиции Amazon в облачном гейминге, несмотря на жесткую конкуренцию с такими сервисами, как Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce NOW. В ближайшие месяцы компания обещает представить дополнительные новости о развитии Luna.