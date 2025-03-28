Компания ASUS выпустила материнскую плату TUF B850-BTF с задним расположением разъемов и мощным слотом для RTX 5090

ASUS анонсировала свою первую материнскую плату на чипсете B850 в рамках концепции BTF (Back To Front), где все разъемы вынесены на обратную сторону платы. Модель TUF Gaming B850-BTF WiFi W отличается полностью белым дизайном и необычным решением для питания видеокарт. На лицевой стороне платы расположен специальный высокомощный слот, способный передавать до 600Вт энергии графическому ускорителю без использования традиционных кабелей питания.

Главная особенность новинки - возможность питания мощных видеокарт, включая ожидаемую RTX 5090, через специальный разъем на самой плате. Однако для этого потребуются совместимые видеокарты серии BTF от ASUS, которые пока не представлены на рынке. Питание на этот слот подается через 12V-2x6 коннектор, расположенный на обратной стороне платы вместе с другими разъемами, включая ATX, EPS, SATA и разъемы для вентиляторов.

Плата оснащена 14+2+1 фазовой системой питания с 80А DrMOS, поддерживает разгон процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий, а также работу с оперативной памятью до 8000 МТ/с. Несмотря на передовые решения, концепция BTF пока остается нишевой из-за ограниченной совместимости с корпусами и малым количеством подобных решений на рынке.

ASUS ранее анонсировала планы по выпуску моделей на чипсетах X870/X870E в формате BTF, но вместо них первой представила более доступный вариант на B850. Ожидается, что X870/X870E BTF-платы могут появиться в ближайшие недели. Цена и точная дата выхода TUF Gaming B850-BTF WiFi W пока не объявлены, но релиз ожидается в скором времени.