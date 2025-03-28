В сети показали доступные расцветки тонкого флагмана Samsung Galaxy S25 Edge

После анонса на Galaxy Unpacked Samsung хранила молчание о своем тонком флагмане Galaxy S25 Edge, но утечки продолжают раскрывать детали. Новые изображения от Winfuture.de демонстрируют три цветовых варианта устройства: Titanium Jet Black (титановый черный), Titanium Icy Blue (титановый ледяной синий) и Titanium Silver (титановый серебряный). Эти данные подтверждают более ранние слухи, хотя Samsung традиционно может добавить дополнительные цвета после запуска или сделать некоторые эксклюзивными для своего сайта.

Известно, что Galaxy S25 Edge получит тот же процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, что и другие модели линейки S25. Однако зарядка устройства будет ограничена 25 Вт - компромисс, связанный с ультратонким дизайном. Интересно, что смартфон оснастят всего двумя основными камерами, но конкретные характеристики сенсоров пока остаются загадкой.





Учитывая, что ранее уже появлялись ролики с hands-on демонстрацией устройства, можно ожидать, что официальный анонс состоится в ближайшее время. Пока неясно, сможет ли S25 Edge составить конкуренцию другим флагманам с его ограниченной зарядкой и двойной камерой, но уникальный дизайн и титановая отделка определенно выделят его на рынке. Остается дождаться полных характеристик и цен, чтобы оценить перспективы этого необычного устройства.