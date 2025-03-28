Чипсет MediaTek Dimensity 9400+ дебютировал в Geekbench и подтвердил использование в Oppo Find X8s+

Компания MediaTek готовится к официальному анонсу процессора Dimensity 9400+, запланированному на 11 апреля. Этот чипсет станет усовершенствованной версией Dimensity 9400 и получит повышенные тактовые частоты. Подтверждением этого стали результаты тестов в Geekbench, где устройство Oppo PLB110, предположительно флагман Oppo Find X8s+, показало прирост производительности.

В тесте Geekbench 6.3 Dimensity 9400+ набрал 2770 баллов в однопоточном режиме и 8500 в многопоточном. Это на 6% и 5% выше, чем у обычного Dimensity 9400, который в среднем демонстрирует 2605 и 8078 баллов соответственно. Поскольку тестировался предсерийный образец, финальная версия может оказаться чуть быстрее, но значительного скачка не ожидается.

Из данных Geekbench также стало известно о конфигурации ядер нового чипа. Основное ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,73 ГГц против 3,6 ГГц у Dimensity 9400. Его дополняют три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре Cortex-A720 на 2,4 ГГц (против 2,0 ГГц у предшественника). К сожалению, производительность графического процессора Immortalis G925 MP12 в этом тесте не раскрывается.

Устройство Oppo PLB110, прошедшее тестирование, скорее всего, является Oppo Find X8s+. Оно работает на Android 15 и оснащено 16 ГБ оперативной памяти. Помимо Oppo, Dimensity 9400+ ожидается в таких смартфонах, как Redmi K80 Ultra и iQoo Neo11 Pro. Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности о новом чипсете и его возможностях.