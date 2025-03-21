Новые наушники Sennheiser HD 550 предлагают превосходный звук и комфорт, идеально подходя для долгих прослушиваний и игровых сессий

Компания Sennheiser анонсировала свои новые наушники HD 550, представляющие собой балансирующий комбинацию высокой четкости звука и мягкого звучания. Эти наушники, имеющие открытый дизайн, обеспечивают широкую стереофоническую картину и очень легкий вес, что позволяет наслаждаться их комфортом во время длительного прослушивания музыки и игр.

Как отметил менеджер по продуктам Sennheiser, Клаус Хансельманн, наушники HD 550 предназначены для аудиофилов, которые ищут легкие модели с честным звучанием и глубокими басами. Пользователи оценят не только детальность звука, но и их доброжелательный характер звучания, что делает их подходящими для продолжительного использования.

Основой HD 550 является специальный 38 мм преобразователь, который производится на заводе Sennheiser в Талламоре, Ирландия. Он обеспечивает превосходную четкость звука в диапазоне частот от 6 Гц до 39.5 кГц с минимальными искажениями. При импедансе 150 Ом наушники легко подключаются к различным Hi-Fi устройствам и прекрасно сочетаются с профессиональной аудиотехникой, включая собственное оборудование Sennheiser, например, HDV 820.

Полностью открытый дизайн наушников использует новую акустическую сетку, которая защищает преобразователи и устраняет любые преграды между слушателем и музыкой. Угол расположения динамиков создает обширную звуковую сцену, погружая слушателя в центр записи. Игроки оценят превосходную пространственную звукопередачу без задержек, что делает HD 550 идеальными как для соревновательных, так и для расслабляющих игровых сессий. Наушники обеспечивают мощные басы, кристально чистые транзиенты и нейтральные средние частоты, оставаясь верными предпочтениям аудиофилов.











