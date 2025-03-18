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ddr22
Производители видеокарт объяснили причины роста цен на карты NVIDIA RTX 50
Производители сообщили о причинах высоких цен на графические карты NVIDIA RTX 50, упомянув, что почти 80% стоимости составляют GPU и VRAM.

В последние годы рынок графических процессоров претерпел значительные изменения. По словам одного из партнеров NVIDIA в Китае, нахождение графических карт серии GeForce RTX 50 по рекомендованной розничной цене (MSRP) стало сложной задачей. Основная причина заключается в высоких затратах на GPU и VRAM, которые составляют около 80% общей стоимости производства карт. Это оставляет лишь небольшую прибыль от остальных компонентов, таких как охлаждение и упаковка, что делает продажу по MSRP непривлекательной для производителей.
В условиях текущего рынка производители предпочитают продавать модели с заводским разгоном по более высоким ценам, чем базовые версии.

#nvidia rtx 50
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