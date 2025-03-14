Слухи о ремейке игры The Elder Scrolls IV: Oblivion усилились два месяца назад после утечки информации в ходе судебного разбирательства между Microsoft и FTC.

Согласно отчету, компанией Virtuos ведется работа по переносу Oblivion на технологии Unreal Engine 5. Этот разработчик ранее принимал участие в создании игр, таких как The Outer Worlds: The Spacer's Choice Edition и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Ожидается, что ремейк игры принесет значительные улучшения в шести ключевых аспектах, помимо визуального обновления. В частности, изменения касаются системы выносливости, скрытности, блокирования, стрельбы из лука, реакции на удары и интерфейса пользователя. Блокировка будет переработана, вдохновленная современными играми в стиле Soulslike. Также обновлена система скрытности с измененной формулой урона. Выносливость станет менее раздражающей для игроков — например, теперь менее вероятно, что персонаж упадет, когда у него кончится выносливость.



Интерфейс пользователя был модифицирован для повышения доступности и визуального восприятия. В бою будут добавлены реакции на полученные повреждения. Кроме того, стрельба из лука станет более плавной, независимо от выбранного взгляда — от третьего или первого лица.



NateTheHate сообщил, что Bethesda может официально анонсировать ремейк в марте или апреле, а релиз может состояться вскоре после этого. Он добавил, что первоначально целью был июнь, но выпуск может произойти даже раньше. Другая платформа, VideoGamesChronicle, подтвердила эту информацию и добавила, что релиз может состояться уже в следующем месяце.