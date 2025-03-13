Новый планшет OnePlus Pad 2 Pro обещает флагманские характеристики, включая Snapdragon 8 Elite и поддержку стилуса

Компания OnePlus готовит к анонсу новый планшет для китайского рынка, который может получить название OnePlus Pad 2 Pro. По предварительной информации, этот планшет будет относиться к флагманскому классу и оснастится современным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Он также будет укомплектован значительным объемом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенной памятью до 1 ТБ на базе UFS 4.0. Важно отметить, что информации о возможности расширения памяти нет, что может быть связано с отсутствием слота для MicroSD, как это сделано в предыдущей модели OnePlus Pad 2.

Говоря о дисплее, ожидается, что он составит 13,2 дюйма и будет выполнен на основе LCD-панели с разрешением 3.4K. В плане камер, планшет будет иметь основную камеру на 13 МП и фронтальную на 8 МП, что позволяет ожидать неплохое качество фотографий и видео. Кроме того, OnePlus планирует оснастить новинку батареей с емкостью свыше 10 000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку на 67W или 80W.

Операционная система, скорее всего, будет представлена в виде ColorOS 15, основанной на Android 15. Если планшет выйдет на международный рынок, он будет поставляться с предустановленной OxygenOS 15. Другие планируемые функции включают поддержку стилуса и возможность использования с клавиатурным чехлом для удобства в работе.

На данный момент отсутствуют точные даты анонса, но по информации источников, tablet OnePlus Pad 2 Pro — это один из двух планшетов на Snapdragon 8 Elite, которые должны быть выпущены в первой половине года. С точки зрения предлагаемых характеристик, устройство обещает стать конкурентом на рынке высококачественных планшетов.