Insta360 продолжает сотрудничество с Leica и готовит новые экшн-камеры с передовыми технологиями и высоким качеством изображения

Компания Insta360 анонсировала свою новую линейку экшн-камер, которая будет разрабатываться в партнерстве с известным производителем оптики Leica. Это сотрудничество началось с инновационных моделей, таких как Ace Pro 2, и теперь они планируют использовать оптику Leica и для следующего поколения камер, а также для новых камер линейки X4, которые ориентированы на создание контента в виртуальной реальности.

Согласно недавнему заявлению Insta360, стратегическое партнерство с Leica будет продолжаться как минимум до следующего продуктового цикла, что позволяет обеим компаниям продолжать совместную работу на протяжении всего 2025 года. Характер продукции, входящей в это сотрудничество, пока ещё не был раскрыт, но известно, что оно направлено на амбициозную цель — переосмысление возможностей экшн- и 360-градусной съемки.





Среди ожидаемых новинок можно предположить обновленную версию Ace Pro 2, которая, как и ее предшественник, будет оснащена объективом SUPER-SUMMARIT-A и 1/1.3-дюймовым сенсором, обеспечивающим выдающиеся характеристики при слабом освещении и высокий динамический диапазон. Кроме того, возможно, появится новая версия семейства модульных камер One R, нацеленных на продвинутых пользователей. Эти модели обещают высокие технические характеристики, включая запись в 8K, продвинутую стабилизацию и использование искусственного интеллекта для улучшения качества съемки.





Таким образом, предстоящие экшн-камеры Insta360 с брендингом Leica обещают стать мощным инструментом для видеографов и разработчиков контента, открывая новые горизонты в области высококачественной видеосъемки.