Новый Power Bank Baseus EnerGeek GR11 с встроенным кабелем, мощностью 100 Вт и возможностью одновременно заряжать три устройства

Компания Baseus анонсировала выход нового портативного аккумулятора EnerGeek GR11 в Китае. Этот Power Bank выделяется наличием встроенного USB-C кабеля, что значительно упрощает его использование и делает его более портативным. EnerGeek GR11 обладает вместимостью 10 000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт. В продаже в Китае его цена составляет 199 юаней, что эквивалентно примерно 27 долларам.

Кроме основного встроенного USB-C, устройство оборудовано двумя дополнительными портами: еще одним USB-C и USB-A. Максимальная мощность зарядки для встроенного кабеля и порта USB-C составляет 100 Вт, в то время как порт USB-A может обеспечить до 30 Вт, если используется отдельно. Эти характеристики позволяют одновременно заряжать до трех устройств, каждое из которых может получать до 15 Вт.

Компактный размер EnerGeek GR11 сопоставим с банкой газировки, и он также оборудован экраном, который предоставляет важную информацию о процессе зарядки – выводимой мощности, уровне заряда и времени, необходимом для полной зарядки и разрядки. Аккумулятор также поддерживает быструю зарядку своих внутренних элементов. По заявлению Baseus, с помощью быстрого зарядного устройства (например, Baseus 100 W PD GaN3) Power Bank может достичь 60% заряда за 30 минут и 100% за 1 час 15 минут.





Устройство совместимо с множеством зарядных протоколов, включая UFCS, PD 3.0, PPS, QC 3.0 и UFC. Среди других примечательных характеристик EnerGeek GR11 – высококачественные внутренние элементы, система тройного охлаждения для безопасной зарядки и удобная система для убирания встроенного кабеля. Ожидается, что информация о международной доступности и ценах будет объявлена позже, однако с учетом успешных продаж других продуктов, следует ожидать его выхода на международный рынок.