Успех Vivo X200 Pro в Индии приводит к возможному выпуску глобальной версии флагманского смартфона с камерой Zeiss

Vivo X200 Pro демонстрирует выдающиеся результаты продаж в Индии, что побуждает руководителей компании рассматривать возможность выхода на международный рынок с моделью Vivo X200 Ultra. Судя по информации, полученной от бизнес-издания, компания Vivo добилась значительного успеха на фоне ухудшения позиций Apple и Samsung в четвертом квартале 2024 года. Это особенно заметно в Индии, где Vivo удалось занять прочное положение в сегменте дорогих флагманских устройств.

Согласно аналитикам Canalys, Vivo стал единственным производителем смартфонов среди пяти самых крупных компаний, который показал двузначный рост продаж по сравнению с предыдущим годом, что в два раза превышает показатели Xiaomi. Модель Vivo X200 Pro практически распродана в Индии, и местные менеджеры компании активно выступают за выпуск как Vivo X200 Ultra, так и Vivo X200 Pro Mini.





Тем не менее, стоит учитывать, что пока это не подтверждено официально, и подобные слухи необходимо воспринимать с осторожностью. Например, руководитель компании Oppo недавно заявил, что их модель Find X8 Ultra не будет доступна за пределами Китая. Даже если Vivo действительно решит выпустить X200 Ultra в Индии, это не гарантия глобального релиза, однако, если такое произойдет, это станет отличной новостью для любителей камер Zeiss по всему миру.





Ожидается, что Vivo X200 Ultra станет одним из самых интересных флагманов года с уникальными характеристиками, включая три сенсора схожего размера, специальную 35-мм камеру и сверхчувствительный 200 МП телеобъектив. Устройство будет поддерживать Android Auto и eSIM, что делает его особенно привлекательным для пользователей за пределами Китая. Официальный запуск Vivo X200 Ultra запланирован на апрель в Китае, и международные фанаты могут с нетерпением ожидать новостей о его доступности.