Первые изображения Pixel 10 показывают знакомый дизайн, улучшенную камеру и чип Tensor G5, но без кардинальных изменений

Серия Google Pixel остаётся в центре внимания благодаря различным слухам о новых моделях, и новая утечка впервые представляет рендеры Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Судя по ним, Google решила сохранить знакомый дизайн, приближённый к Pixel 9, внося лишь незначительные изменения. Хотя в Pixel 9 уже были важные улучшения, с выходом новых моделей акцент больше смещён на внутренние обновления, а не на изменения внешнего вида.

Pixel 10 будет оснащён экраном размером 6.3 дюйма с ровными гранями и немного закруглёнными углами, что должно улучшить эргономику. Его размеры составляют 152.8 x 72 x 8.6 мм, что лишь немного толще, чем у Pixel 9, вероятно, из-за использования более толстой стеклянной панели. Одним из заметных обновлений станет тройная камера, в отличие от двойной, установленной в Pixel 9.

Что касается Pixel 10 Pro, его размеры будут идентичны Pixel 9 Pro: 152.8 x 72 x 8.6 мм. Дисплей останется аналогичным предыдущему поколению, а основная камера также будет тройной. Однако ожидается, что новый дизайн будет иметь глянцевое покрытие вместо матового.

Pixel 10 Pro XL значительно отличается по размерам — его габариты составят 162.7 x 8.5 мм, что чуть меньше, чем у Pixel 9 Pro XL, но толщина останется прежней. Размер экрана также не изменится и составит 6.8 дюйма.

Все модели серии Pixel 10 будут работать на чипе Tensor G5, который представляет собой значительный шаг вперёд для Google, так как это будет первый полностью кастомный чипсет, разработанный компанией TSMC, а не Samsung, обеспечивающий заметное улучшение производительности. Несмотря на это, Google, похоже, не готова к радикальным изменениям в дизайне своих моделей ещё и хочет сохранить привычный стиль, подчеркивая внутренние обновления. Ожидается, что с приближением даты выхода новых моделей появится больше деталей.