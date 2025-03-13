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ddr22
Первый ноутбук с ИИ от Huawei будет оснащён процессором Kunpeng-920 и интегрированным DeepSeek AI
Huawei готовит выпуск своего первого коммерческого ноутбука с искусственным интеллектом в апреле с полностью интегрированными компонентами

Huawei анонсировала выход своего первого коммерческого ноутбука с искусственным интеллектом, который ожидается в апреле этого года. Этот ноутбук будет полностью собран из «внутренних» компонентов компании, главным из которых станет процессор Kunpeng-920. В компании уверены, что этот шаг поможет сократить сложности в цепочке поставок и откроет новые рынки для их продукции, усиливая позиции Huawei на внутреннем технологическом рынке.
Согласно поступившей информации, новый ноутбук будет частью линейки "Qingyun", которая ориентирована на корпоративный сегмент и включает в себя ноутбуки, настольные ПК, телевизоры и другие устройства. Важной особенностью ноутбука станет интеграция с DeepSeek — технологией, позволяющей реализовать возможности искусственного интеллекта. Аналогично Microsoft и её устройствам с Copilot+, Huawei планирует привлечь внимание пользователей к своему новому продукту, нацеленного преимущественно на внутренний рынок.
Ноутбук будет полностью разработан с использованием китайских технологий, а его мощность обеспечит процессор Kunpeng-920, который, согласно имеющейся информации, основан на архитектуре ARMv8 и может иметь разные конфигурации с количеством ядер до 64. Однако Huawei также разработала версии с меньшим количеством ядер — на 4, 8 и 16. Операционная система устройства станет HarmonyOS в версии для ПК, в то время как DeepSeek будет отвечать за обработку данных на краю сети.
Пока детали о характеристиках нового ноутбука остаются размытыми, можно с уверенностью сказать, что переход Huawei на использование собственных продуктов является прогрессивным шагом для компании. Ожидания по поводу производительности нового устройства высоки, и, учитывая стратегии Huawei, запускающей этот ноутбук в апреле, интерес к нему только возрастает. Однако точная дата запуска пока не была официально объявлена.

#huawei
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