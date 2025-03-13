Графическая карта GALAX GeForce RTX 5090D HOF достигла рекордной частоты 3.27 ГГц и представляет собой прорыв на рынке видеокарт

Недавние достижения в области разгона графических карт стали настоящим событием, и ведущей моделью в этом процессе стал GALAX GeForce RTX 5090D HOF. Китайский оверклокер по имени Мика смог установить новый мировой рекорд, разогнав эту карту до впечатляющей частоты 3.27 ГГц в рамках соревнования, организованного компанией GALAX. Этот графический адаптер, созданный командой "OC Lab", оснащен двумя 12V-2x6 разъемами питания и 36 фазами VRM, что обеспечивает стабильную работу на высоких частотах.

GALAX активно продвигает культуру разгона и проводит различные конкурсы, с целью поддержать интерес к enthusiast-сегменту оборудования. В рамках соревнования оверклокеры достигли выдающихся результатов: 17,169 баллов в тесте 3DMark Speed Way с частотой карты, достигшей 3277 МГц. Также команда из Греции "OGS" использовала эту же модель и установила несколько других рекордов: 59,072 балла в 3DMark Fire Strike Extreme и 25,040 баллов в Unigine Superposition.

Стоит отметить, что версия GALAX HOF OC Lab не предназначена для продажи обычным покупателям, так как требует специального опыта для работы на таких высоких частотах. Эта модель, наряду с прочими достижениями GALAX, демонстрирует на официальных страницах в социальных сетях, подчеркивая свою приверженность к развитию оверклокинга. Важно, что до сих пор GALAX HOF остаётся единственной видеокартой, ориентированной на сегмент "энтузиастов", что вызывает ностальгию по предыдущим флагманским моделям, таким как EVGA Kingpin.