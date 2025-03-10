Этот дисплей может превращаться из 14-дюймового экрана в 18-дюймовое ультраширокое рабочее пространство

Тайванская ODM-компания Compal Electronics получила награду iF Design Award 2025 за свой инновационный концепт ноутбука "Infinite Laptop". Особенностью данного концепта является его горизонтально расширяемый дисплей, который может превратить 14-дюймовый экран в ультраширокое 18-дюймовое рабочее пространство. В отличие от прототипов от Lenovo, которые раскрываются вертикально, Compal решил проблемы производительности с помощью горизонтального расширения, что может значительно улучшить работу профессионалов, занимающихся многозадачностью и контент-созданием.

Судя по использованию передовой OLED-технологии, экран выдвигается как с левой, так и с правой стороны базового блока, при этом центральная область просмотра остается над клавиатурой. В наградной документации указывается, что концепция направлена на создание баланса между портативностью и производительностью. Помимо этого, возможно также наличие светодиодных индикаторов уведомлений, интегрированных в крышку ноутбука.

Compal Electronics, которая обычно занимается разработкой аппаратных решений для других брендов, а не выпускает продукты под собственным именем, является производителем оригинального дизайна. В ее портфолио имеется несколько награжденных концептов, однако не все они добрались до коммерческого производства. Поэтому возникает вопрос, сможет ли "Infinite Laptop" стать потребительским продуктом.



