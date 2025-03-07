Снимки также показывают, что Pixel 9a будет доступен в четырех разных цветах

Google Pixel 9a, доступный смартфон от Google, предстал во всей красе в преддверии своего ожидаемого запуска в середине марта. Просочившиеся изображения, похоже, являются официальными маркетинговыми рендерами, подтверждающими предыдущие утечки о том, что Pixel 9a подвергся существенному визуальному редизайну.

На просочившихся изображениях видно, что Pixel 9a будет иметь другой дизайн по сравнению со своим предшественником. Ободки стали толще, а также значительно изменилось расположение задней камеры. Утечка изображений также подтверждает, что Pixel 9a будет доступен в четырех цветовых вариантах: черном, белом, коралловом и, похоже, фиолетовом.

Судя по этим утечкам, Pixel 9a будет иметь плоскую заднюю панель и плоские боковые рельсы, как и Pixel 9. Что касается аппаратной части камеры, то Pixel 9a, похоже, будет похож на своего предшественника, с одной задней камерой.

Пока нет никаких подробностей о характеристиках и особенностях Pixel 9a, ожидается, что он станет доступным вариантом в линейке Pixel, следуя традиции предыдущих моделей «a». По слухам, Pixel 9a будет оснащен процессором среднего уровня, достойной системой камер и последней версией операционной системы Google Android.



