Устройство, вероятно, Poco F7 Ultra, носит название модели «Xiaomi 24122RKC7G», что подтверждает, что это ребаджентная версия Redmi K80 Pro для глобального рынка

Смартфон Poco F7 Ultra, часть серии Poco от компании Xiaomi, был обнаружен в базе данных Geekbench, подтверждая свои аппаратные характеристики и связь с моделью Redmi K80 Pro. Poco F7 Ultra, вероятно, будет представлен вместе с Poco F7 Pro при глобальном запуске серии Poco F7.

На Geekbench устройство, которое предположительно является Poco F7 Ultra, было обозначено как "Xiaomi 24122RKC7G", что подтверждает его связь с моделью Redmi K80 Pro. Согласно результатам тестов, Poco F7 Ultra получил результаты, соответствующие смартфонам, оснащенным процессором Snapdragon 8 Elite. Это свидетельствует о наличии флагманского процессора Qualcomm последнего поколения. Poco F7 Ultra также будет оборудован до 16 ГБ оперативной памяти.

По информации из утечек, Poco F7 Ultra получит плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Другие детали по камерам и аккумулятору пока неизвестны, но является вероятным, что Poco F7 Ultra будет иметь схожие характеристики с моделью Redmi K80 Pro, за исключением меньшей емкости аккумулятора.



Запуск серии Poco F7 ожидается в ближайшие недели, и Poco F7 Ultra будет одной из ведущих моделей.