Смартфон Poco F7 Ultra, часть серии Poco от компании Xiaomi, был обнаружен в базе данных Geekbench, подтверждая свои аппаратные характеристики и связь с моделью Redmi K80 Pro. Poco F7 Ultra, вероятно, будет представлен вместе с Poco F7 Pro при глобальном запуске серии Poco F7.
На Geekbench устройство, которое предположительно является Poco F7 Ultra, было обозначено как "Xiaomi 24122RKC7G", что подтверждает его связь с моделью Redmi K80 Pro. Согласно результатам тестов, Poco F7 Ultra получил результаты, соответствующие смартфонам, оснащенным процессором Snapdragon 8 Elite. Это свидетельствует о наличии флагманского процессора Qualcomm последнего поколения. Poco F7 Ultra также будет оборудован до 16 ГБ оперативной памяти.
По информации из утечек, Poco F7 Ultra получит плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Другие детали по камерам и аккумулятору пока неизвестны, но является вероятным, что Poco F7 Ultra будет иметь схожие характеристики с моделью Redmi K80 Pro, за исключением меньшей емкости аккумулятора.
Запуск серии Poco F7 ожидается в ближайшие недели, и Poco F7 Ultra будет одной из ведущих моделей.
Смартфон Poco F7 Ultra, часть серии Poco от компании Xiaomi, был обнаружен в базе данных Geekbench, подтверждая свои аппаратные характеристики и связь с моделью Redmi K80 Pro. Poco F7 Ultra, вероятно, будет представлен вместе с Poco F7 Pro при глобальном запуске серии Poco F7.