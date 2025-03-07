Он также оснащен 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ или за 100 евро можно приобрести вариант с SSD-накопителем емкостью 1 ТБ

Asus представила свой новый ноутбук Vivobook 18, который обладает 18,4-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 16:10. Продукт уже доступен для покупки в Германии по цене 899 евро. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 260, который имеет восемь ядер и частоту до 5,1 ГГц. В Vivobook 18 установлено 16 ГБ оперативной памяти и возможность расширения хранилища с помощью SSD-накопителя до 1 ТБ. Несмотря на свои большие размеры, толщина ноутбука составляет всего 0,8 дюйма, а вес - 5,7 фунта, что делает его не слишком портативным. Однако, пользователи получают 18,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1920 x 1200 и IPS-панелью. Vivobook 18 имеет следующий набор портов: два USB-C 3.2, два USB-A 3.2, один порт HDMI и 3,5-мм разъем для наушников.

