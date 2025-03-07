Одна из моделей, предположительно называемая LG G5, будет иметь разрешение 2 560 x 1 440 пикселей

Компания LG Display объявила о своих планах использования тандемных OLED-панелей, которые уже используются в флагманских смарт-телевизорах, в новых игровых мониторах. Новые мониторы будут иметь различные преимущества, благодаря современной технологии OLED-панелей.

Одним из новых мониторов станет преемник LG UltraGear OLED 27GR95QE, имеющий разрешение 2560 х 1440 пикселей на 27-дюймовой панели. Ожидается, что новая панель будет обладать пиковой яркостью HDR в размере 1500 нит (1,5% APL).



Однако, помимо повышенной яркости, новые мониторы также будут иметь тандемные OLED-панели, что даст им преимущество в качестве изображения, благодаря глубоким черным цветам и сильному контрасту. Значительный переход от традиционных LED-мониторов к OLED-панелям обеспечит более яркое и реалистичное воспроизведение цветов, что станет ощутимым преимуществом для геймеров.

Кроме того, ожидается, что новый монитор будет обладать улучшенной производительностью, чтобы соответствовать требованиям современных игровых приложений. Новая технология панелей также может обеспечить большую точность цветопередачи и широкий спектр цветов.