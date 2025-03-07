Этот беспроводной контроллер рассчитан на использование с ПК и консолями Xbox

Компания NACON разрабатывает новый беспроводной контроллер Revolution X Unlimited (RXU) для Xbox, предназначенный для оптимизации игры в шутеры на ПК и консолях. Он уже доступен для предварительного заказа на сайте компании - nacongaming.fr. Оснащенный технологией Hall Effect, RXU обеспечивает максимальную точность и долговечность, а микропереключатели Omron повышают отзывчивость.

Кроме того, в контроллере есть ЖК-экран, который предоставляет быстрый доступ к игровой информации и настройкам звука и геймплея. Контроллер имеет специальное приложение, которое позволяет пользователям создавать собственные игровые профили или использовать предустановленные. Также RXU имеет несколько уникальных режимов, разработанных специально для контроллера, включая режим для ПК, который снижает задержку до 1 миллисекунды в проводном режиме.

С его помощью пользователи могут настроить параметры игры и просматривать игровую информацию на ЖК-экране. Они также могут создавать собственные игровые профили для индивидуальной игровой адаптации или использовать предустановленные профили "Plug & Play".

Контроллер имеет ряд режимов, которые помогут игрокам повысить свои навыки игры. Например, в режиме ПК задержка уменьшается до 1 миллисекунды в проводном режиме, что обеспечивает более быструю реакцию и улучшает игровые возможности.



