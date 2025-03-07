Хотя модемы Apple получили положительные отзывы, они все еще медленнее, чем модемы, поставляемые Qualcomm

Компания Apple работает над «обновленной» версией своего модема C1 для устройств iPhone и iPad. Этот новый модем будет обладать повышенной энергоэффективностью, скоростью передачи данных и поддержкой технологии mmWave. Ожидается, что массовое производство модема начнется в следующем году.

Собственноручно разработанный модем Apple получил хорошие отзывы, но все же уступает по скорости модемам Qualcomm, которые устанавливаются в флагманских моделях iPhone 16. Однако это не мешает компании стремиться к улучшению своих продуктов и проникновению на рынок модемов, как они уже сделали с процессорами серии M.



Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple работает над новой версией модема C1, который будет поддерживать технологию mmWave и обладать улучшенной энергоэффективностью. Добавление поддержки mmWave не является сложностью для Apple, но для компании значительным приоритетом является обеспечение стабильной производительности и эффективности модема.





