Newzoo обновила свои методологии, чтобы обеспечить точность своих отчетов и предоставить надежную информацию об индустрии

Компания Newzoo недавно выпустила свой последний отчет об игровой индустрии, в котором представлены прогнозы на ближайшие несколько лет. Отчет был улучшен благодаря интеграции данных с Newzoo's Game Performance Monitor и приобретению Steam Data Suite, который теперь известен как Newzoo's Business Store Intelligence. Эти изменения позволят компании предоставлять более точную информацию о рынке игр и позволят лучше понять его развитие.

Согласно отчету, игровая индустрия ожидает восстановления и станет более зрелой в ближайшем будущем. Предполагается, что все три основные платформы - консоли, мобильные устройства и ПК - вернутся к росту. Однако этот рост будет умеренным и ожидается, что составит около 3,7%. Это говорит о том, что индустрия уже достигла высокого уровня насыщенности, и дальнейший рост будет небольшим.

Особое внимание в отчете уделено рынку ПК. Прогнозируется, что этот сегмент будет расти таким же образом, как и рынок мобильных устройств, и станет одним из ключевых двигателей роста в индустрии. Рост рынка ПК обусловлен крупными релизами игр и постепенным ростом в доле рынка микротранзакций. Компания Newzoo ожидает, что в ближайшие годы рынок ПК продолжит показывать устойчивый рост.

