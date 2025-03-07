В игре, которая происходит в Японии XVI века, игрокам предстоит прожить истории этих двух персонажей в период Сэнгоку

Ubisoft выпустила новое 20-минутное видео геймплея Assassin's Creed Shadows, в котором демонстрируются навыки скрытности и боя Наоэ и Ясукэ, двух главных персонажей игры. Данное видео позволяет понять, насколько различны будут способы игры и движения этих двух героев.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в Японии XVI века, в эпоху Адзути-Момояма. Геймерам предстоит исследовать истории двух переплетенных персонажей - Наоэ и Ясукэ. На фоне бурного периода Сэнгоку, данный дуэт узнает о своей общей судьбе и начинает новую эру для Японии.



Ubisoft обещает впечатляющие декорации в игре, такие как города-замки, шумные порты, мирные святыни и пасторальные пейзажи. Компания также заявляет, что в Assassin's Creed Shadows игроки столкнутся с непредсказуемой погодой, сменой времен года и реактивной средой, что повлияет на их стратегию и взгляд на ландшафт игры.



Игра Assassin's Creed Shadows будет основана на движке Anvil Engine последней версии. В ней будут динамически меняющиеся времена года и погода, влияющие на окружающую среду и поведение героев. Кроме того, игра будет обладать разрушаемым окружением, динамическим ветром и частицами.



Версия игры для ПК будет поддерживать технологии DLSS 3.7, FSR 3.1 и XeSS 2. Кроме того, будет включен бенчмарк для проверки возможностей вашего компьютера, а также поддержка ультрашироких мониторов.



