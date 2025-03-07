Игроки будут в роли агента Ancile, проводить расследование исчезновения шахтеров в глубоках Тихого океана

Компания NACON объявила о разработке новой игры под названием Cthulhu: The Cosmic Abyss. Это психологический лавкрафтианский триллер от первого лица, который будет работать на движке Unreal Engine 5. Премьера игры намечена на 2026 год для ПК. Главным героем игры будет Ной, агент Ancile - секретного подразделения Интерпола, занимающегося оккультными делами. Игрокам придется расследовать загадочное исчезновение шахтеров в Тихом океане.

В ходе поисков главный герой попадет в лабиринтную тюрьму Р'льех, древний затонувший город, где находится заключенный Ктулху. Вместе с компаньоном-ИИ по имени Ки, Ной должен пройти сложные головоломки, сделать важные выборы, определяющие его судьбу, и сопротивляться разрушительному влиянию Ктулху на разум.