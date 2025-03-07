NACON анонсировала новую часть серии игр Styx под названием Styx: Blades of Greed

Компания NACON объявила о выходе новой части игры Styx, которая получила название Styx: Blades of Greed. Ожидается, что релиз для ПК состоится осенью 2025 года. В дебютном трейлере можно ознакомиться с игровым процессом и основными особенностями игры.

В Styx: Blades of Greed игроки смогут взять на себя роль стелс-героя по имени Стикс, которому предстоит заполучить кварц, ценнейший ресурс в мире, который находится на грани войны между эльфами, людьми и орками. Разработчики обещают улучшить проверенную формулу предыдущих игр, в которых свобода и творчество были важными составляющими.

Основными особенностями игры будут обширные вертикальные пространства, новые инструменты и способности. Игрокам будут доступны возможности создания оружия и зелий, а также широкий спектр способностей, таких как клонирование, невидимость, контроль разума и сдвиг времени. Разработчики обещают большое количество стелс-головоломок и различных способов их решения.

Игроки смогут исследовать три огромные открытые локации: The Wall, Turquoise Dawn и Akenash. The Wall представляет собой границу человеческого мира, Turquoise Dawn - это деревня орков, а Akenash - руины эльфийской столицы. Также, игроки смогут использовать планер, чтобы парить в небесах и исследовать игровой мир с высоты.



