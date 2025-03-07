Серия включает модели Redmi K80, Redmi K80 Pro и специальную версию Redmi K80 Pro от Automobili Lamborghini Squadra Corse.

Компания Xiaomi объявила о превышении отметки в 3,6 млн продаж смартфонов из серии Redmi K80 в течение первых 100 дней после их выпуска. Серия была представлена в ноябре прошлого года и состоит из двух моделей: Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Redmi K80 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6 550 мАч, в то время как Redmi K80 Pro имеет более мощный процессор Snapdragon 8 Elite и аккумулятор емкостью 6 000 мАч.

Согласно последним слухам, Xiaomi планирует расширить серию Redmi K80 двумя новыми моделями: Redmi K80 Gaming и Redmi K80 Ultra. Однако эти модели, похоже, будут доступны только на китайском рынке. Вместо этого Xiaomi планирует в итоге выпустить серию Redmi K80 на мировом рынке под своим суббрендом Poco. Отмечается, что возможно, компания заменит модели Poco F6 и Poco F6 Pro моделями Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra.

Необходимо отметить, что с момента официального появления серии Redmi K80 прошло только 99 дней, но Xiaomi уже хвастается ее успехами. Такая быстрая продажа может быть связана с благоприятными отзывами о функциональности и производительности смартфонов.