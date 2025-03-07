Он выполнен из прочного алюминия и имеет скрытый звукосниматель, который находится под пластинкой.

Французская студия Waiting for Ideas представила новый проигрыватель пластинок PP-1. Данный проигрыватель отличается минималистичным дизайном, в котором отсутствуют видимые тонармы или вертушки, вместо которых используется цельный блок из алюминия. Размеры корпуса составляют 35 x 35 x 7 сантиметров, а поддерживаемыми скоростями вращения являются 45 и 33 оборота в минуту. Регулировка скорости осуществляется с помощью поворотного регулятора на верхней панели проигрывателя. Питание подается через порт USB-C.

Проигрыватель PP-1 использует технологию Miniot Wheel 2. Проигрыватель оснащен эллиптическим стилусом с алмазной огранкой, который скрыт под моторизованной крышкой. Тангенциальный тонарм располагается на нижней стороне пластинки, что означает, что пользователь должен ставить пластинки «вверх ногами», с той стороны, которая должна проигрываться, вниз.

Кроме проигрывателя, Waiting for Ideas предлагает сопутствующие колонки, выполненные в форме куба со стороной 35 сантиметров. Диапазон частот указан от 44 Гц до 20 кГц, а максимальная громкость составляет 105 дБ (SPL) при выходной мощности 80 Вт. Интересно отметить, что проигрыватель можно установить на одну из колонок, чтобы сэкономить место.