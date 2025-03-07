Утечка информации раскрыла, что устройство будет оснащено 200-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения.

По слухам, Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона среднего класса под названием Redmi Note 14S. Утверждается, что этот бюджетный телефон будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения. Другая утечка информации раскрыла цену, а также некоторые другие ключевые спецификации и дизайн предстоящего Android-смартфона.

Согласно полученным данным, ожидается, что Xiaomi Redmi Note 14S будет иметь стоимость около 250 долларов. Вероятно, данный смартфон является ребрендинговой версией Redmi Note 13 Pro. В сравнении с Redmi Note 14 Pro, что продается на Amazon по цене от 314 долларов, покупателям Redmi Note 14S придется потерпеть некоторые компромиссы, включая использование медленного процессора MediaTek Helio G99 с двумя процессорами Cortex-A76.

Дизайн Xiaomi Redmi Note 14S в основном аналогичен Redmi Note 14 Pro, с небольшой разницей в расположении задней камеры. Однако главным процессором с уровнем TDP 15 Вт ожидается MediaTek Helio G99, а не Qualcomm Snapdragon 662, как у предшественника. Несмотря на некоторые компромиссы в процессоре, ожидается, что Redmi Note 14S будет иметь 6,67-дюймовый 120 Гц AMOLED-дисплей, что является значительным улучшением по сравнению с 60 Гц IPS LCD-панелью в Redmi Note 14 Pro.

