Эта функция может возродить игры, разработанные для Nintendo DS или Wii U.

Nintendo подал патент на магнитный держатель для смартфона, который позволит использовать его в качестве второго дисплея для предстоящей консоли Nintendo Switch 2.

Крепление для смартфона включает вращающийся магнитный рычаг, позволяющий использовать смартфон в портретном или ландшафтном режиме. Однако патент не указывает, каким образом смартфон будет использоваться рядом с основным экраном Nintendo Switch 2.

Этот патент может быть интересным развитием для консоли Nintendo Switch 2, так как добавление второго дисплея может расширить игровые возможности и обогатить геймплей. Будучи совместимым с смартфонами, консоль сможет перенаправлять игровой контент на мобильные устройства, что может привлечь больше пользователей и расширить аудиторию Nintendo. Однако, пока неясно, какие игры и приложения будут полностью совместимы с такой функцией.

