Это немного неожиданно, так как Honor также готовит смартфон среднего класса 400 с таким же экраном.

Honor планирует представить новую версию своего смартфона Magic7, который будет иметь меньший дисплей, чтобы стать конкурентом модели Xiaomi 15. Помимо этого преимущества, устройство может быть оснащено ультратонким корпусом.

Согласно информации от надежного источника Digital Chat Station, одно из следующих премиальных устройств Honor будет обладать дисплеем диагональю 6,3 дюйма, таким же как у Xiaomi 15 и, предположительно, OnePlus 13T.



Интересно отметить, что Honor планирует выпустить также свой новый смартфон среднего класса, 400, с экраном, который также пользуется популярностью. Тем не менее, новый флагманский смартфон Honor будет иметь «ультратонкий» корпус, как и другое неподтвержденное устройство с номинальной емкостью аккумулятора около 5 000 мАч.



Предварительно ожидается, что Honor представит Magic7 Mini и/или Magic7 Slim вместе с другими новыми устройствами, включая премиальный складной смартфон, аналог раскладушки и высокопроизводительный мид-рейнджер. Точная дата релиза новых устройств неизвестна, однако они ожидаются на 2025 год.



