Обновление добавляет новую зону Таландр, в которой игроки могут исследовать Храм Истины, сражаться с полевыми боссами и повышать уровень персонажей до 55.

NCSoft и Amazon выпустили расширение под названием Wilds of Talandre для популярной MMORPG Throne and Liberty на западных территориях. Это обновление предлагает игрокам новую зону Таландр, которая расширяет игровое пространство и предлагает новые испытания и награды. Игроки могут исследовать Храм Истины, сразиться с новыми полевыми боссами и повысить уровень своих персонажей до 55. Также обновление включает новые соло-подземелья для отработки навыков и более сложные групповые подземелья, доступные после достижения 55-го уровня.

Долгое время Таландр был недоступен из-за опасной местности и демонических чудовищ. Однако оно стало приютом для беженцев от Багровой семьи, которые основали деревню Герба. В новом расширении игроки также могут сразиться с игроками с других серверов и проявить свои навыки.