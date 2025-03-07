Snapdragon X85 использует искусственный интеллект для улучшения мощности сигнала и достижения скорости передачи данных 12,5 Гбит/с.

Генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон, не видит угрозы со стороны модема C1 5G от Apple, утверждая, что их новый модем Snapdragon X85 создаст значительное превосходство в производительности и всегда будет иметь свое место на рынке. Snapdragon X85 является новым топовым 5G-модемом от Qualcomm, который использует искусственный интеллект для увеличения силы сигнала и достижения высокой скорости передачи данных до 12,5 Гбит/с. По сравнению с пользовательским модемом C1 5G от Apple, последняя версия создает существенный разрыв в производительности.

Новый модем Snapdragon X85 также является первым 5G-модемом, интегрированным с искусственным интеллектом. Амон считает, что это сочетание искусственного интеллекта и высокой производительности позволит Snapdragon X85 занять доминирующую позицию на рынке и создать разрыв между устройствами Apple и Android. Модем и приемопередатчик Apple, используемые в модели C1, производятся по передовым технологиям TSMC - 4-нм и 7-нм. Это одна из причин, почему компания Apple представила iPhone 16e на рынке. Однако, несмотря на это, Амон полагает, что модем Snapdragon X85 все равно сможет достичь превосходства над устройствами Apple и Android.



