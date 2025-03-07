Разработка уже продолжается уже два года.

По данным Xbox leaker и dataminer X0XLEAK, продолжение Minecraft Dungeons может находиться в разработке под названием «Spicewood» в течение последних двух лет. Они также перечислили несколько локаций и достопримечательностей, которые, как ожидается, появятся в игре, включая медовые поля, пустыни и леса.

Minecraft Dungeons была выпущена в мае 2020 года во время разгара пандемии COVID. Игра получила несколько вялый прием, получив оценку 7,6 из 10 от Роша Келли из Wccftech, который отметил ее неспособность увлечь игроков на значительное время.



Minecraft существует в своеобразном состоянии. Это был глобальный феномен, который произвел революцию в игровой индустрии и захватил внимание всего мира, но это было около десяти лет назад. С тех пор Fortnite занял центральное место, оставив Minecraft несколько на втором плане. Хотя Minecraft по-прежнему невероятно популярен, он уже не привлекает к себе столько же внимания.