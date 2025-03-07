Чип M3 Ultra объединяет два чипа M3 Max с помощью технологии Apple "UltraFusion", что позволяет достичь двукратного увеличения производительности по сравнению с M3 Max.

Apple анонсировала выход своих новых компьютеров Mac, включая MacBook Air M4 и новый Mac Studio. Однако, информация о конфигурации чипа для Mac Studio была неясной. Вместо этого, обращает на себя внимание чип M3 Ultra, который считается самым мощным и оснащен 512 ГБ объединенной оперативной памяти. Чип M3 Ultra представляет собой комбинацию двух чипов M3 Max, объединенных с помощью технологии Apple "UltraFusion". Таким образом, производительность чипа M3 Ultra будет в два раза выше, чем у M3 Max. Ранее говорилось, что Apple планирует отказаться от технологии UltraFusion, но эти слухи оказались ложными. Новый чип M3 Ultra поставляется вместе с новыми компьютерами Mac Studio и он обещает обеспечить высочайшую производительность.



