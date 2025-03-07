После увольнений в сентябре 2024 года, когда было уволено около 40 сотрудников, оставшиеся сотрудники продолжали работать для обеспечения поддержки игры.

Компания Ballistic Moon, разработчик ремейка Until Dawn, по сообщениям неназванных источников, фактически закрыта. После увольнений в сентябре 2024 года, которые затронули около 40 сотрудников, оставшиеся сотрудники продолжали работать только ради поддержки игры после ее запуска в октябре. Затем в декабре 2024 года были еще более массовые увольнения, приведшие к потере работы около 20 разработчиков. По слухам, в компании остались только основатели и небольшая группа сотрудников. Источники уверяют, что в компании нет сотрудников, занимающихся связями с общественностью, разработкой или маркетингом.

Однако, некоторые положительные изменения также замечены в ремейке Until Dawn. Игра получила новую звуковую дорожку, новую концовку и новый сюжет. Но в то же время многие игроки высказали недовольство визуальными изменениями персонажей в ремейке.