Компания Ballistic Moon, разработчик ремейка Until Dawn, по сообщениям неназванных источников, фактически закрыта. После увольнений в сентябре 2024 года, которые затронули около 40 сотрудников, оставшиеся сотрудники продолжали работать только ради поддержки игры после ее запуска в октябре. Затем в декабре 2024 года были еще более массовые увольнения, приведшие к потере работы около 20 разработчиков. По слухам, в компании остались только основатели и небольшая группа сотрудников. Источники уверяют, что в компании нет сотрудников, занимающихся связями с общественностью, разработкой или маркетингом.
Однако, некоторые положительные изменения также замечены в ремейке Until Dawn. Игра получила новую звуковую дорожку, новую концовку и новый сюжет. Но в то же время многие игроки высказали недовольство визуальными изменениями персонажей в ремейке.
Компания Ballistic Moon, разработчик ремейка Until Dawn, по сообщениям неназванных источников, фактически закрыта. После увольнений в сентябре 2024 года, которые затронули около 40 сотрудников, оставшиеся сотрудники продолжали работать только ради поддержки игры после ее запуска в октябре. Затем в декабре 2024 года были еще более массовые увольнения, приведшие к потере работы около 20 разработчиков. По слухам, в компании остались только основатели и небольшая группа сотрудников. Источники уверяют, что в компании нет сотрудников, занимающихся связями с общественностью, разработкой или маркетингом.