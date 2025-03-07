Kaiserpunk происходит в альтернативной эпохе Интербеллума и призывает игроков построить свой город-государство, развивать промышленность и вести войну для создания империи.

Независимый разработчик Overseer Games объявил о партнерстве с новым издателем Elda Entertainment для представления своей новой игры Kaiserpunk 21 марта. Kaiserpunk – это градостроительный проект, который сочетает в себе производственный подход к строительству городов и стратегическую военную борьбу за мировое господство. Игра, которая будет доступна на платформе Steam по цене $29,99, предлагает игрокам возможность построить собственное город-государство, стимулировать промышленность и вести войны на суше, море и в воздухе, чтобы создать мощную империю. Контекст игры разворачивается в альтернативной эпохе Интербеллум (1918-1945).



