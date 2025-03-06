Эти мониторы обладают более широкой цветовой гаммой для просмотра видео, качественными встроенными динамиками и сертифицированной технологией ухода за глазами.

Мировой новатор в области технологий визуальных дисплеев - компания BenQ - представила три новых модели мониторов серии EW: EW3290U, EW2790Q и EW2790U. Эти мониторы обладают рядом улучшений, которые улучшают качество воспроизведения видео и обеспечивают комфортное визуальное восприятие для различных видов использования.

Мониторы серии EW поддерживают разрешения UHD/QHD и обладают широким цветовым охватом, что позволяет достичь высокого качества воспроизведения видео и контента. Технология динамической регулировки контрастности HDRi Gen 2 улучшает визуальные детали в темных сценах и делает цвета более насыщенными.

Важным дополнением являются встроенные динамики treVolo, которые обеспечивают качественный звук без необходимости использования внешних колонок и оптимизируют использование рабочего пространства. Модели мониторов включают два разрешения UHD 60 Гц (EW3290U и EW2790U) и одно разрешение QHD 100 Гц (EW2790Q). Монитор EW3290U также оснащен пультом дистанционного управления для удобной навигации и настройки.

Все мониторы серии EW оснащены сертифицированной технологией заботы о зрении, включая технологию Brightness Intelligence Technology (B.I. Tech) Gen 2, которая адаптирует экран к условиям освещения и снижает уровень синего света. Кроме того, эти мониторы имеют горячую клавишу сценария, позволяющую быстро переключаться между различными режимами работы.



